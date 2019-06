Külli Heinla: nagu igal aastal, oli tööde hulgas kõige rohkem keskpäraseid kirjandeid

Teadmatuses vaevlevatel abiturientidel ja nende lähedastel on igal aastal huulil üks küsimus: miks saabuvad eksamitulemused alati napilt enne lõpuaktust? Kas põhjus on selles, et riigieksameid hindavad õpetajad on ülekoormatud – on eksamitöid liiga palju või noorte sõnaseadmisoskus nõnda kehv, et mõtte mõistmiseks tuleb kirjutatut mitu korda lugeda? Võtab hoopis tulemusterägastiku hindamissüsteemi kandmine omajagu aega?

Kõrvalseisjale tundub, et riigieksamite hindamine on sarnane teie igapäevatööga õpetajana ja kirjandite parandamine läheb teie käes ilmselt lennates. Muidugi valitseb teadmine, et antud punktid võivad kellegi ­tulevikku mõjutada. Esimeseks ülesandeks palun kirjeldage, milline see töö on.