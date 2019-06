Tuli rändab mootorrattal, saunapaadil, hobukaarikul ... külast külla

Mootorrattal turvaliselt Uhtnas kohal, et õige pea juba järgmisesse paika suunduda.

Eile Ida-Virumaalt Lääne-Virumaale jõudnud laulu- ja tantsupeotule üle­andmiskohaks oli Uljaste, kust see mööda maakonda rändama läks, esimeseks peatuspaigaks Uhtna. Sealt suunduti Viru-Nigula valda, kust merele mindi, et Haljala valda jõuda ning sealsetes sadamates peatuda. Meritsi liiguti kaptenite küla Käsmuni välja. Käsmust viidi tuli hobukaarikul Võsule edasi ja see jäi sadamasse ööbima.