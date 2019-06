President osutas roosiaias au parimatele õppuritele

Taavi Tikkerber, Kadrina keskkooli selleaastane hõbemedalist, lootis, et ehk mängib elu talle kätte võimaluse roosiaias veidi juttu puhuda president Kersti Kaljulaidiga. Teab mis pikaks vestluseks polekski läinud, küll aga oleks ta öelnud presidendile edasi seda, mida poisi vanaisa tahtvat talle öelda. "Vanaisa ütles, et ma peaksin presidendile ütlema, et olge ikka eestimeelne," lausus Tikkerber. Läks teisiti, riigipea oli nii hõivatud, et noormehel võimalust ei avanenud. Ometi päev oli tore ja helge. "Kohtusin teiste lõpetajatega. Rääkisime ikka sellest, et raske koolitee saab läbi ja mis edasi teeme," sõnas Tikkerber. Presidendi kõne talle meeldis, enda jaoks noppis ta sellest tõe, et Eesti on noorte kätes.

Riigipea sõnavõtu kiitis inspireerivaks ka Rakvere eragümnaasiumi kuldmedalist Jane Eiche, kelle sõnutsi oli president väga innustav. Tartu ülikooli inglise filoloogia erialale õppima pääseda ihkav neiu sai enda jaoks kõnest mitu tarkust, näiteks soovituse olla süveneja, mitte kiirustaja. Eichele meeldis ka vastuvõtu meeleolu – lisaks kõnedele kõlas mõnus muusika, pakuti torti ja maasikaid. "Kõik, kellega rääkisin, jäid väga rahule. Meeleolu oli hea, tore ja sõbralik," muljetas Eiche.

Tallinna ülikooli Rakvere kolledži suurepäraste tulemustega lõpetanud Marika Kundla kuulis presidendi kõnest seda, mida ootas: teda kõnetab keskkonna- ja kliimateema. "Kersti Kaljulaid ütles, et noortel on vastutus, kohustus ja rõõm võtta üle probleemid, millega on hakkama saanud vanem põlvkond. Noored peavad olema aktiivsed," edastas Kundla räägitut.

Naise sõnutsi rõhutati vastuvõtul palju seda, et omavahel suheldaks ja saadaks tuttavaks. Tore seik oli see, et Kundla sattuski vestlema neiuga, kes lõpetas Tallinna Kuristiku gümnaasiumi kuldmedaliga. "Olin selle kooli õpetaja, meil jätkus palju juttu," sõnas Kundla.

President Kersti Kaljulaid pani oma kõnes parimatele koolilõpetajatele südamele: "Kliimamuutustega toimetulemine, meie teaduse tulevik, tark majandus, nõrgemaid aitav sotsiaalsüsteem – kui palju suuri ülesandeid! Te ei ole tulemas, te olete juba siin. Me loodame teie peale, vajame teid ning teie mõistuse ja südamega tehtud valikuid.“

President Kaljulaid rõhutas, et räägime võibolla liigagi vähe sellest, millega meie vanemad põlvkonnad ei ole hakkama saanud, ning parem on ausalt tunnistada oma vajakajäämisi ja anda niimoodi puhtalt ja selgelt lipp üle noortele. "Mulle meeldib väga, et just teie põlvkond on esimene, kes tuleb niivõrd kiiresti ja olulisel moel poliitikasse, nagu läbi kliimaprotestide seda tehtud on. Veel 30 aastat tagasi oli poliitika vanemaealiste ja sageli meeste teema. Me näeme poliitikute järkjärgulist noorenemist – täna ei ole 35-aastane peaminister enam imeasi nagu 90-ndatel, kui Eestil selliseid peaministreid leidus. Ja nüüd on juba kooli lõpetav põlvkond selgelt öelnud, et nemad näevad vajakajäämisi vanemate põlvkondade tehtud töös ja tahavad hästi kiiresti appi tulla," kõneles riigipea.

Riigipea soovis lõpetajatele indu olla oma teel süvenev rändaja, mitte kiirustades ilupilte jahtiv turist. "Igati tõenäoline, et siin on neid, kes mõne aasta pärast tulevad Kadriorgu tagasi, et vastu võtta noore teadlase, sotsiaaltöö-, kultuuri- või hariduspreemia. Ju on siin mõne meie tulevase ükssarviku loojad, riigijuhte ja vabakonna liidreid," lisas riigipea.

President peatus oma kõnes ka sellel, et peame põhjendatud uhkusega oma koolisüsteemi maailma parimaks, sest meil on teadmine, et iga Eesti kool suudab anda kindla põhja, millelt vallutada ükskõik mis tippe. "See tähendab ka, et kui ema-isa elu pole läinud soovitud rada pidi, on lapsel endiselt uus võimalus – mis pole maailmas sugugi nii endastmõistetav," ütles president Kaljulaid.