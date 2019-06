Lääne-Virumaa purjetaja on jäänud Kariibi merel kadunuks

Andreas Sipsakase isa Urmas ütles, et tal ei ole teatele midagi lisada, sest andmeid pole. Isa rääkis, et tema ja Andrease ema on olnud pojaga kogu aeg interneti teel ühenduses, kuid ei soostunud viimase kontakti aega nimetama. Isa sõnutsi tekkis pojal purjetamiskirg Tallinnas õppides. "Käisid purjetamas sõpradega ja nii ta tuli," meenutas Urmas Sipsakas. Veelgi enam, isa sõnutsi kasvas sellest välja soovunelm. "Igalühel on omad unistused. Poeg on maailmarändur," lausus isa.

Murest murtud vanem nentis, et ta ei tea, mis edasi saab. "Ei oska öelda, loodan, et asjad lahenevad. Peab lootma," ütles Urmas Sipsakas.

Seven Seas Cruising Association SSCA edastas sotsiaalmeedias abipalve Jamaica lähedal kaduma jäänud Rakvere purjetaja Andreas Sipsaka kohta, assotsiatsiooni info kohaselt oli mees teel Jamaicast Colombiasse. Teadaolevalt oli tema sihtkoht Panama.

Info järgi peatus Sipsaka alus Jamaica Nergili sadamas, kust ta lahkus 6. juunil, viis päeva hiljem - 11. juunil saatis tema purjekas Salacia välja kaks mereõnnetuse asukoha määramise raadiopoi teavitust (EPIRB): esimene raadioteavitus tuli öösel kell 4.52 ning teine vähem kui tund hiljem, kell 5.40.

10-meetrisel alusel oli pardal neljakohaline päästepaat ja purjekas oli varustatud ümber maailma seilamiseks. Postituses märgitakse, et 40-aastane Sipsakas oli terve.

Kariibi meri asub Atlandi ookeanis ja seal on sügavust kuni 7110 meetrit.

Assotsiatsioon edastas, et USA rannavalve alustas peale teadet otsimis- ja päästetöödega, kohale läks ka tanker CTG Magnesium, mis leidis umbes neli tundi pärast Andreas Sipsaka viimast signaali ühe mereõnnetuse asukoha määramise raadiopoi (EPIRB) ja õliga määrdunud päästevesti. Rususid veepinnal ei leitud, mistõttu arvatakse, et kokkupõrget mõne teise alusega ei olnud.

Välisministeeriumist vastati, et nad on teadlikud purjeka kadumisega seotud juhtumist. "Tulenevalt isikuandmete kaitse kohustusest ja konsulaarjuhtumite delikaatsusest ei saa välisministeerium kommenteerida konkreetseid juhtumeid," sõnas välisministeeriumi meedianõunik Liisa Toots. Võimalikke spekulatsioonide osas, nentis Toots, et välisministeeriumile ei ole laekunud teavet selle kohta, et tegemist võiks olla piraatidega või pantvangistamisega seotud juhtumiga.

Sotsiaalmeedias on öeldud, et Eesti politsei- ja piirivalveameti teatel ei olnud Andreas Sipsaka viimases asukohas torme, samuti sai PPA automaatse identifitseerimise süsteemi (AIS) signaali kaudu nimekirja lähedal olevatest alustest.

Sipsaka tuttavad ja sõbrad rääkisid, et reisisell on alati värvikalt rääkinud oma merereisidest. Nad iseloomustasid teda kui lahedat ja hästi sõbralikku inimest, kelle kirg on jooksmine, samuti mängis ta pokkerit.