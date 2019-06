Rongisõit läheb kallimaks

"Rongipiletite hinnad tõusevad keskmiselt viie protsendi ringis. Enamasti tähendab see, et piletihinnale lisandub 10–30 senti, seejuures jäävad loomulikult kehtima Elroni pakutavad soodustused," selgitas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. "Muudatuse ulatus võib erineda sõltuvalt sellest, milliste peatuste vahel või millise rongiga sõidetakse – mõnel pool on hinnatõus suurem, kuid on ka hindu, mis jäävad samaks. Endiselt on kõige soodsam rongipilet soetada veebist, kus üksikpiletid on 15 protsenti soodsamad." Osal suure nõudlusega ekspressväljumistel hakkab kehtima mõnevõrra kõrgem piletihind.

"Sarnaselt bussidele võivad alates 1. augustist ekspressrongide hinnad erineda sõltuvalt sellest, kui suur on nõudlus. Enamasti tähendab see, et hinnad on odavamad nädala sees ning kallimad eelkõige reede ja pühapäeva pärastlõunal. Tavaronge muudatus ei puuduta, et soodsad sõiduvõimalused oleks tagatud igal ajal. Sügisel plaanime pikemaid sõite tegevatele püsireisijatele mõeldes ja üldisemalt veebist piletiostmise soodustamiseks ka kümne korra piletite kasutuselevõttu, mille puhul samuti ei oleks sõidukorra hinnas eri nädalapäevadel erisusi," rääkis Kongo.