Kolumn: saaks ilusat ilma ja rohkem aega

Eesti ilm, see pakub alati vestlusteemat. Vahet pole, kas kiitvas või kiruvas toonis. Eesti ilm – see on ülim võrdõiguslikkuse etalon. Olenemata sissetulekust, soost, rahvusest, nahavärvist ning kõiksugu muudest eelistustest, paistab päike või sajab vihm meie peale võrdsetel alustel. See on territoriaalne ühisosa. Ühisosa leidmine on praegu, mil toimub pidev leerideks jagunemine, väga valus teema. Isegi suveajal.

Suvi ja aeg. Ajaühikud on küll ülemaailmselt taadeldud, defineeritud ja määratletud, kuid ta on ikkagi suhteline. Aja kulgemine on individuaalne. Ühed viidavad aega, teised veedavad aega. Mida intensiivsemalt kulutada, seda kiiremini möödub. Suvi pakub hulgaliselt aja sisustamise mooduseid. Võiks lausa öelda, et suve pikkus on pöördvõrdeline rahakoti paksusega. Mida õhem, seda pikem. Planeerimata kulgemine kestab kauem, aga kõrvalejäämise kollil on pikad hambad. Kuidas sa tunnistad septembris, et ajasid suvel maasikaid heinakõrre otsa, riputasid saunavihtu räästa alla kuivama ja suplesid metsajärves, kui teised samal ajal ...