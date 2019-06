Sagadi mõisa öömuuseum üllatab esiteludega

Kuraditosin aastat on olnud Sagadi mõisas igal suvel juulikuu kolmapäeviti avatud öömuuseum. Sagadi muuseumijuht Ain Kütt ütles, et teemasid jagub ja publikul on huvi. “Siis ei saa tegemata jätta,” märkis Kütt. Nii pakutakse ka tänavu inimestele harivaid muuseumi-, ajaloo- ja kultuuriteemalisi loenguid, õhtu kulmineerub aga mõnusa muusikaga.