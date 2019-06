Laulupeotuli jõudis eile maakonnakeskusesse

Veel enne tule Keskväljakule jõudmist käis selle saabumise kava loonud tantsupedagoog Maie Orav laululapsi manitsemas, et nad korralikult seisaks. “Seda kõike siin filmitakse, 50 aasta pärast vaatate telekast, kuidas te seista ei osanud,” naljatles Orav. Laulupeotule kohale jõudes lauldi ja tantsiti tuulisel väljakul oma laulud ja tantsud, millele järgnes Maie Orava etteaste. Orav luges rahva ees rida rea haaval rahvaliku emotsionaalse loitsu, mida inimesed kordasid. Sõnadest jäid kõlama “hoidkem Virumaad, hoidkem oma rahvast, hoidkem kodumaad”.

“Me ei peaks pidevalt loosungitega meelde tuletama, et hoolime ja armastame üksteist, see peaks olema iseenesestmõistetav,” lausus emotsionaalne Orav.

Laulu- ja tantsupidu on Orava sõnul rahvateraapia. “Vaadake, tantsides on väga raske valetada, inimese kehakeel on aus, sellest nakatuvad kõik,” ütles Maie Orav.