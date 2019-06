Salla kandi kunstnikud teevad puujuurtest imesid

Aga mis seal ikka pikalt keerutada. Kunstnikud Hando Kuntro ja Piret Smagar on juba rohkem kui kuu aega vahelduva eduga ja naljatamisi öeldes ka talunikust naabrimehe armust taastanud Salla külas Kuntro majapidamise õuel puukujusid, mis on Emumäele saabujaid pikki aastaid esimesena vastu võtnud.

Nokitsemist vajavaid kujusid on kakskümmend. Tõele au andes on mõni neist ajahambast juba nii puretud, et sünnib tublide meistrite käe all päris uuesti. Kujutan kunstnikke ette ilmse mõnuga tegutsemas. Küllap on neil aega vahepeal villast visata, arutada nii küla peal kuuldu kui ka maailmas toimuva üle. Nende tööjärg ja puukujude kallal askeldamise võimalused sõltuvad paljudest asjaoludest. Kaasa arvatud talunikust naabrimehe traktorist, ilmast ning mitmest tarvilikust tegemisest. Arvestama peab ka ajakirjaniku palvega skulptuuride taastamist kaema tulla ja võimalusel kaasa lüüa.