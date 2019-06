Laulupidu puudutab NATO sõdureid

Eile hilisõhtul tervitasid Tapal laulupeotuld ka 75 NATO lahingugrupis teenivat Briti sõdurit, kes laulsid koos eestlastega koorilaulu “Üksi pole keegi”, mille on läänevirulase Urve Tinnuri sõnadele loonud Tauno Aints. Major Gary Barrow lausus, et brittidele on suur au osaleda laulupeoüritustel.

Barrow nentis, et sõnade õppimine oli päris raske, sest eesti ja inglise keel on väga erinevad. Ta ütles, et proove on tehtud kolm nädalat. “Alguses kolm korda nädalas, aga viimasel nädalal oleme teinud kaks proovi päevas, et meie laul kõlaks nii hästi kui võimalik,” rääkis major Barrow.