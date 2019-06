Epp Mäe võitis Euroopa Mängudel pronksmedali

Epp Mäe: "Teadsin, et vastane on tugev. Viimastel testturniiridel kaotasin talle, tegelikult pole ma teda seni üldse kunagi veel võitnud. Aga viimane testturniir näitas, et piir meie vahel on niivõrd väike ja mingit aukartust mul tema tiitlite ees ei olnud. Lisaks finaalikoht, mis mult eile ära võeti - see tekitas omakorda minu sees selliseid tundeid, mis tuli täna mati peale panna. Sellel võistlusel ma panin tõesti kõik välja, mis mul on."