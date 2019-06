Simunas siristas roosa rohutirts

Jank Pärn nentis, et see on tal esimene kohtumine taolist värvi tirtsuga.

„Roosakaks värvunud tirtse – nähtust põhjustab erütrism ehk punase värvi ületootlikkus – on fotograafid pildistanud ka varem, nad paistavad rohelistel taimedel hästi silma. Teada on selliseid veidra värviga sihktiivalisi Eestis mitmest liigist. Ju leidub neid mujal maailmas rohkemgi. Harilikult langevad nad kellegi saagiks juba nümfistaadiumis ja ise järglasi anda ei jõuagi. Seetõttu ei kohta me näiteks albinootilisi ehk heledaks värvunud või lausa valgeid loomi just kuigi tihti,” seletas Truuverk.