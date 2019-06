Avatud talude päeval ootavad külastajaid 18 ettevõtet

Tänavu on avatud talude päev esmakordselt toimumas kahel päeval, tegelikkuses tähendab see, et osa ettevõtteid avab oma uksed külastajatele laupäeval ja pühapäeval, kõik ootavad külalisi aga pühapäeval.

Kõige rohkem talusid on sel aastal avatud Harjumaal (45), lisaks on rohkearvuliselt esindatud ka näiteks Pärnumaa (42) ja Saaremaa (32).

Juulikuust alates on võimalik mitmelt poolt leida ka avatud talude päeva paberkaarte, kus on ära toodud, mis talud avatud on, millistel päevadel nad uksed avavad ning millega tegelevad. Kaarte leiab Alexela ja Circle K tanklatest ning Selveritest üle Eesti, samuti ka Elroni rongidest. Lisaks võib neid küsida ka erinevatest turismiinfopunktidest ja Maaeluministeeriumi valvelauast. Samuti on avatud talude päeva telk esindatud laulupeol Eesti toidu alal, kust kõik soovijad paberkaardi saavad.