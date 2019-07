Alates tänasest saavad õed väljastada abivahendi tõendit

Invaru abivahendikeskuse klienditeeninduse valdkonna juht Kadri Tiido selgitas, et kui seni said patsiendile abivahendi määramisel abiks olla vaid pere- ja eriarstid, siis alates juulist saavad ka õed patsiente selles küsimuses aidata.

"Arvestades, et meie abivahendikeskuseid külastab igal kuul rohkem kui 10 000 inimest, mõjutab see muudatus päris paljusid abivajajaid ja nende lähedasi ning aitab neil loodetavasti edaspidi oma muresid kiiremini lahendada," märkis Tiido.

"Selleks et väljastatud tõend vastaks patsiendi tegelikele vajadustele ning tal ei tuleks hiljem uut tõendit hankida, tasub ka patsiendil endal või tema lähedastel mõelda varakult sellele, kas vaja läheb ühte või mitut abivahendit. Selleks on mõistlik mõelda läbi patsiendi igapäevane elukorraldus ja liikumistrajektoorid ning arutada koos arsti või õega, kuidas võib tervislik seisund lähitulevikus areneda," soovitas Tiido. Samuti rõhutas ta, et abivahendi soetamiseks riiklikel soodustingimustel on vaja veenduda, et abivahendiga seotud kirjed on arst või õde tõendile võimalikult täpselt kirja pannud.