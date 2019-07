Eesti Raudtee tahab osa jaamahooneid maha müüa

Reedel edastas ettevõte majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile esialgse nimekirja, kus on need pea poolsada objekti kirjas.

Eesti Raudtee kinnisvarahaldur Alar Laurimaa on varem ERR-ile öelnud, et peamiste huvilistena nähakse kohalikke omavalitsusi ning võimalik on nii hoonete müük, üürile andmine kui ka võõrandamine. Kasutuseta jaamahoonetest vabanemise peamine põhjus on kinnisvarahoolduse kulude vähendamine.