Aqva käive kasvas 6,4 miljoni euroni

Mullune keskmine ööbimiste kestus oli 1,44 ööd, kasvades tunamullusega võrreldes 0,03 ööd. Tänavu on eesmärk kasvatada ööbimiste kestust 1,5 ööni, selgus ettevõtte möödunud majandusaasta aruandest.

Tänavu on eesmärk säilitada eestlaste osakaal 67 protsendi ja välisturistide osakaal 33 protsendi juures. Sealhulgas on prognoositav soomlaste osakaalu langus, kuid eesmärk on säilitada nende vähemalt 18-protsendine osakaal.