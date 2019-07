Eile oli tulumaksu juurdemaksmise tähtaeg

Eelmise aasta kohta esitatud tuludeklaratsioonide alusel tuli MTA teatel 41 616 inimesel tulumaksu juurde maksta kokku 11,4 miljonit eurot. Tagastamisele kuulus 2018. aasta tuludeklaratsioonide põhjal 180 miljonit eurot tulumaksu, mis on pea poole rohkem kui aasta varem.

Inimestele, kes deklareerisid kasu vara võõrandamisest või välismaalt saadud tulu, ja füüsilisest isikust ettevõtjatele on tulumaksu tasumise ja tagastamise tähtaeg 1. oktoober. Siis tuleb 17 186 inimesel juurde tasuda 37,9 miljonit eurot.

Uus maksuseadus on loonud olukorra, kus teatud asjaolude kokkulangemisel tuleb tulumaksu juurde maksta ka inimestel, kes on saanud näiteks miinimumpalka, kuid on aasta jooksul vahetanud töökohta.