Välgutabamuse saanud kask heitis küll maha suurema osa koorest, kuid on endiselt elujõus.

Haljala vallas Päide lähistel kooris tugev pikselöök pisut rohkem kui nädal tagasi ühe majapidamise õue peal suure kase tüvelt koore, kuid puu ise jäi imekombel püsti. Huvitav on märkida sedagi, et looduse jõudu on saanud tunda ka kaks ülejäänud lähedalasuvat kogukat kaske. Kõik kolm aastate vältel omamoodi piksevarda rolli täitnud puud püsivad senimaani elujõus.