Roosiaias osutati au tublidele noortele

Kadrina keskkooli selleaastane hõbemedalist Taavi Tikkerber elab Lehtses ja pealinna poole tuhisevas rongis oli tal aega juba vastuvõtule mõelda. Ta mõlgutas mõtteid selle üle, millest ta vestleks presidendiga, kui elu mängiks talle kätte võimaluse roosiaias veidike Kersti Kaljulaidiga juttu puhuda. Teab mis pikaks vestluseks polekski läinud, küll aga oleks ta öelnud presidendile edasi seda, mida poisi vanaisa tahtvat talle öelda. “Vanaisa ütles, et ma peaksin presidendile ütlema, et olge ikka eestimeelne,” lausus Tikkerber. Läks teisiti, riigipea oli nii hõivatud, et noormehel võimalust ei avanenud.