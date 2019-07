Repliik: CO₂ on riigivaenlane

Aastaks 2030 ja uue arengukava lõpuks peaks riik täitma hulga eesmärke, mis ei piirdu ainult CO 2 kvoodi vähendamisega. Seega oleks riigil aeg muuta mõtteviisi. Siiani on jäänud mulle riigist mulje kui keskmisest koolilapsest, kes teeb ainult nii palju, kui temalt küsitakse. Aeg on drastilisteks muutusteks peale pikka viilimist, kvoodihinnad aina suurenevad, raiemahud suurenevad, jätkusuutlikkuse mured Ida-Virumaal aina suurenevad.