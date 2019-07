Juhtkiri: kus te olete?

Kui ennast vabatahtlikult ihuüksi looduse stiihiaga silmitsi seadnud meresõitja kadumisest võib isegi aru saada (ehkki tänapäevane tehnika peaks ju ometi olema sellisel tasemel, et suudaks jahi kohta infot anda), siis Jõhvis toimunu on märksa suurem müsteerium.

Praegu ei tea seda keegi, teame vaid, et lähedasi piinab südamevalu, teadmatuseuss närib hinge ning nende peas keerlevad mõtted halvimast. Jäänud on lootus parimale.

Aga paraku jääb nii mõnigi kadunu leidmata ja aasta-aastalt pikeneb nimekiri jäljetult kadunud inimestest, kelle lähedased ikka ja jälle pilgu välisukse poole suunavad, lootes näha tütart või poega, ema või isa tuppa astumas. Sest nii kaua, kui pole kalmu, kus oma hingevalule lohutust otsimas käia, säilib salamisi lootuskiir. Isegi kui mõistus võib öelda vastupidist ja teadmatust täis päevadest on saanud kuud ning kuudest aastad.

Traagilise sündmuse või terviserikke eest pole meist keegi kaitstud, teadlik kadumine on sügavalt isiklik otsus, kuid vastutustundlik käitumine on lähedaste säästmine hingepiinadest. Telefonikõne vanematele võtab loetud minutid ja tantsupeole publiku sekka kaasa võetava lapse telefoninumbriga “märgistamine” on vaid pastaka tindikulu.