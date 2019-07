Laulupeol välditakse plastprügi teket

Kui eelmisel laulu- ja tantsupeol jagati peolistele välja ligikaudu 60 000 ühe­korra-veepudelit, siis nüüd on kasutusel enam kui 45 000 korduskasutatavat pudelit.

Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutuse teabejuhi Sten Weidebaumi sõnul on see üks mitmest korraldajate astutud sammust, et peo ökoloogiline jalajälg võimalikult väike oleks.