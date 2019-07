Purupurjus juht põrutas otsa emale ja tütrele

Millise autoga roolijoodik sõitis, leheloost ei selgu. Täiesti vabalt võis see näiteks olla niisugune 1920. aastate algupoolelt pärit Opel.

Kuigi 90 aastat tagasi oli autosid veel suhteliselt vähe ja liiklus teedel-tänavatel hõredavõitu, juhtus õnnetusi ikka. Ja pahatihti oli asjasse segatud ka alkohol. Ning et kell neli varahommikul Rakveres autoga jalakäijatele otsa põrutatakse, on vist üldse väga eriline juhtum. Aga 3. juulil 1929 see nii oli.