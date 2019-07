Kes arvab, et puud toksiva rähni foto on sattunud seinale valepidi, eksib. Põristav putukakütt otsustas fotograafile poseerida just selili­asendis. Tegelikult ajas ta muidugi oma asja, aga linnu toimetamisi vaikselt jälginud kaameramees oli kärme klõpsama.