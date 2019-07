Pood, pikk saba ainsas töötavas kassas. “Palun pakk sinist Winstonit.” (Palun kergemat karistust, olen, jah, suitsumees.) – “Meil ei ole.” – “On ju, siin klaasi all on.” – “Sulle öeldakse, et ei ole! Minge minema! Järgmine!” – “Vabandust, miks te ägestute? Mul on täiesti tavalise kliendi soov.” – “Kurat, tööta ise siin pikki vahetusi.”