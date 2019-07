Väike-Maarja kirjutas ennast uhkelt Eesti 3x3-korvpalli kaardile

Kõik viis kohtumist võitnud Linnujalad lõid poolfinaalis tugevat Venemaa võistkonda Piter 19:15 ning finaalis 15:11 Last Kingsi. Viimase rivistusse kuulusid Joosep Indermitte, Andreas Märtson, Gaspar Bibikov ja Silver Jurno. Teise koha meeskonna kaotusevalu aitas leevendada 400-eurone preemia.

Väike-Maarja spordihoones peetud 3x3-korvpalli turniiri üks korraldajatest Thomas Tammus lausus, et jõuproov sujus ülimalt hästi. “Väga hea meel oli näha Väike-Maarjas nii kõrgetasemelisi tiime,” ütles ta. Tammuse sõnul said huvilised näha nii Eesti meistriliiga kogemusega pallureid kui ka külalisi välismaalt. “Venemaa mängijatest on paar meest teinud kaasa lausa VTB ühisliigas,” lisas Tammus.