Kastani tenniseväljakud ootavad uut jaanipäeva

Aqva spordikeskuse taga olevat platsi on juba täidetud, tenniseväljakute rajamiseks läheb aga sügisel.

Kuigi algselt oli plaanis välitenniseväljakute rajamine juba koos reketlonihalli ehitamisega, lükkus see siiski edasi. Nüüdseks on selge, et tenniseväljakute ehitus algab veel sel aastal.