​Rakvere korvpallur lõi käed Soome meistriga

Äsja Rakvere reaalgümnaasiumist küpsustunnistuse saanud korvpallur lausus oma viimast koduklubi iseloomustades, et see oli talle sobiv koht, kus mängijana karastuda. "Kindlasti on meeskonnas head tingimused eelkõige treenerite näol. Karmi väljaütlemisega Aivo Erkmaa ja väga nõudlik Raido Roos moodustavad omavahel hea koosluse," rääkis Kiur Thomas Vehmanen. "Ikka pakuti võimalust jätkata, aga samas peeti klubis kinni eelnevalt antud sõnast, kui lubati, et kui ma välislepinguni jõuan, nad mulle meeskonna vahetusel kätt ette ei pane."

Karhu Basketi peatreener Janne Koskimies kõneles klubi kodulehe vahendusel, et on jälginud Vehmaneni arengut viimased neli aastat ning käinud tema mänge Eestis vaatamas. Juhendaja tõdes, et rakverlase näol on tegemist oskusliku palluriga, kes pole söötudega kitsi ja suudab meeskonnakaaslastele luua häid viskevõimalusi. "Loomulikult on hüpe Eesti esiliigast ja noorte mängudest Korisliigasse suur ning selle tasemega harjumine nõuab aega," lisas Koskimies.