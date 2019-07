Rimi tõstab kilekotihinnaga klientide keskkonnateadlikkust

"Meie eesmärk ei ole teenida õhukeste kilekottide müügilt, vaid tõsta klientide keskkonnateadlikkust ning suunata neid korduskasutatavaid ostukotte kasutama," rääkis Rimi vastutustundliku ettevõtluse spetsialist Katrin Bats. "Samal ajal müüme ka soodushinnaga korduskasutatavaid võrkkotte, millega võib poes käia ju mitukümmend aastat. Tõsiasi on, et toodetakse ja müüakse neid kaupu, mille järele on nõudlus. Kilekotte ostetakse aasta jooksul endiselt miljonites ning need numbrid kahanevad väga visalt. Vastutustundlikul kaupmehel on mitmeid võimalusi, kuidas klienti tuua keskkonnasäästlikemate eluviiside juurde.

Selleks et panna eestlane korraks mõtlema oma kilekotilembuse üle, otsustasime eksperimendi korras muuta juulikuus õhukesed kilekotid kõigis Rimides tasuliseks."

Rimi tegi niisuguse katsetuse aprillis Kuressaare Rimides, kuid selle erandiga, et müügilt olid ära korjatud suured kilekotid. "Saarlased tasuliste õhukeste kilekottide ning suurte kilekottide puudumise üle ei nurisenud, pigem tundsid, et nad saavad anda oma panuse sellesse, et Saaremaa muutuks ühel päeval kilekotivabaks. Siiski ei ole me veel valmis selleks, et Eestis päevapealt kilekottide müük lõpetada – on väga palju inimesi, keda see otsus võiks viia hoopis teise toidupoodi, kus kilekotid ilusti müügis."

Bats selgitas, et juulikuu jooksul testitakse klientide reaktsiooni ning sellest lähtuvalt tehakse edasised otsused. "Peame aru andma, et oleme siiski äriettevõte," ütles Katrin Bats, lisades, et juba väga lühikese ajaga on saadud tasuliseks muutunud kilekottide teemal rohkelt tagasisidet, nii positiivset kui ka negatiivset.

Bats nimetas eesrindlike kilekottide vastu võitlejatena Aafrikat ja Aasiat, kus plastiprobleem oli muutunud väga suureks. "Näiteks Ruandas korjatakse inimestelt kilekotid ära juba lennujaamas. Meie siin väikses Eestis võiksime olla eeskujuks selle poolest, et loobume ise vabatahtlikult kilekottide kasutamisest. Kilekoti keeluseadus üheski Euroopa riigis veel ei kehti, küll aga on kehtestatud mitmes EL-i liikmesriigis kilekottidele maks – viimati lisandus nende riikide hulka Rootsi," lisas Rimi vastutustundliku ettevõtluse spetsialist.

Väikeste kilekottide müügist saadud tulu investeerib Rimi uutesse keskkonnasäästlikesse pakenditesse.