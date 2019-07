Tarva Tammed naudivad 12-tunnist proovi

Ajal, kui Rakveres kõmises äike ja valas paduvihma, säras Tallinnas päike ning Tarva Tammedel oli proovipäevas kõndimispaus: mindi ühelt staadionilt teisele. Ka Kalevi staadioni muru oli õnnestunud juba tallaga tunnetada. “Proovid lähevad hästi, kõik on rõõmsad, liigijuhid on toredad, tantsijad tublid. Oleme saanud kiita ja kõik sujub plaanipäraselt,” ütles Lea Lehtmets, naer hääles, ühe hingetõmbega. “Ja majutustingimused inglise kolledžis on väga head!” lisas ta teise hingetõmbega.

Kuigi eelmine proovipäev kestis 12 tundi ehk hommikul kella üheksast õhtul kella üheksani, on tantsijad reipad, rõõmsad ja tahtmist täis. “Oleme saanud piisavalt puhkepause, ja eks me teadsime, kuhu tuleme ja mis meid ees ootab – et on palju liikumist ja ilm võib olla igasugune. Oleme mobiliseerinud oma jõu selleks nädalaks ja emotsioon aitab vastu pidada. Oleme ju nii väga tahtnud siia tulla,” rääkis tantsija.

Valusad varbad ja probleemid pole tantsijate meelest kõneväärt ning õnneks ei ole suuremaid muresid tekkinud. “Villid käivad asja juurde – mis liigub, see kulub. Õhtuti peame jalgu natuke poputama,” ütles Lehtmets.

Mis puutub kaheteistkümnesse proovitundi, siis Lehtmetsa sõnul läks sellest tantsimisele ehk pool aega, ülejäänu pühendati väljakul liikumisele. “Sissetulemised ja väljaminemised on omaette lavastus. Suur osa ajast kuluski selle sättimise peale. Keeruline töö on panna need massid liikuma. Esi algu on natuke segadust, kuidas olla õigel ajal õiges kohas, et igaüks leiaks üles oma paiga ja sissetulijad suhestuksid lõppeva tantsuga.”

Tublisti tööd vajab seegi, et väljakule joonistuksid mustrid. Tantsud, mis kodus trennis selgeks õpitud ja kauniks lihvitud, võivad staadionimurul võtta hoopis teise vormi. Ikka suure mustri nimel. “Maie Orava tantsus “Kalamees” pole originaalist just palju järele jäänud, see on puhas muster, aga pealtvaatajatel on seda kindlasti ilus vaadata,” sõnas Lehtmets.