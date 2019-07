Pererühma sünnipäevalapsest juhendaja Triinu Sikk tunnetab koosolemise väge

Teisipäeva varahommikul magas Tarvanpää pererühma juhendaja Triinu Sikk õndsat und, kuni teda äratas lauluviis. “Õnne soovime sul,” kõlas Tallinna inglise kolledži kõrgete lagede all. Triinu auks. “See oli väga tore,” tunnistas sünnipäevalaps. Ehkki see on ikka nii olnud, et laulu- ja tantsurahva peol on olnud Triinul ka enda pidu. Isiklik pidu. Korda neli, sest just nii palju on ta tantsupeol osalenud.