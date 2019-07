“Et pätid eest ära ei saaks kihutada,” ütles keskkonnainspektsiooni Lääne-Virumaa juhtivinspektor Timo Türbsal muheledes. Kiirust on aga vaja ka selleks, et maakonna küllaltki suurel merealal ringi sõita. “Meie piirkond on Erust Purtseni,” lausus Türbsal. Ja sestap on kodusadamaks valitud Eisma, mis asub enam-vähem maakonna merepiiri keskpaigas.