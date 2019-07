Tervise üks saladusi: puhata, magada, rõõmustada

“Me teame, et lapsed kasvavad öösel – tegelikult kasvavad nad ka päeval, aga öösel on neil selleks rohkem energiat ja lisaks kulgevad öösel, puhkamise ajal, ka kõik paranemisprotsessid. Katkised molekulid lapitakse ära, ülearused visatakse minema, luuakse uusi. Seepärast on väga oluline, et meil oleks aega puhata, magada, lihtsalt olla,” räägib doktor Joller.