Neli läänevirulast pälvisid kodarraha

Kodarraha on aumärk, mis on kõrgeim austusavaldus pühendumise eest laulu- ja tantsupidude väärtuste hoidmisel ja edasikandmisel.

Läänevirulastest pälvisid laulu- ja tantsupeo kodarraha pikaaegne laulu- ja tantsupeokuraator Ello Odraks, KEK-i endine juhataja, aastaid Eesti Meestelaulu Seltsi juhtinud Jaan Ots, tantsupedagoog Maie Orav ja rahvatantsumentor Ülle Feršel.

President Kersti Kaljulaidi sõnul on meie rahva suured peod meile alati andnud julgust ja jõudu ning eneseusku, mis on kasvanud üksteise toel ning aidanud meil sammuda suure sihi poole, vaba Eesti riigi poole. Riigipea tänas roosiaeda kogunenud kodarrahade saajaid, kes on kandnud laulu- ja tantsupidude vaimu läbi aegade ning kelle juhatamisel oleme ennast eri aegadel suureks loonud.

Noore helilooja ja dirigendi Rasmus Puuri sõnul on noorel põlvkonnal vähemalt sama suur au kodarraha saajatele üle anda kui neil seda saada, sest sissetallatud radadel on kergem käia ning omakorda järgnevatele põlvkondadele teed rajada. "Ühegi kodarraha saaja panust ei ole võimalik üle hinnata ning ma väga loodan, et ka uued põlvkonnad on ühel ilusal päeval selle väärilised," rääkis Puur.