Kolm kultuuriasutust ja kaks muuseumi koonduvad ühtse juhtimise alla

“Valla kultuuriasutuste ühendamine ühtse juhtimise alla on kirjas ka Tapa ja Tamsalu valla ühinemislepingus,” rääkis Tapa vallavanem Riho Tell. “Eesmärk on ühendada nii inim- kui ka materiaalne ressurss ühe katusorganisatsiooni alla. Loodetavasti aitab see vältida tegevuste dubleerimist, samas tekib sünergia.”