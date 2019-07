Kärisevad püksid ja ääretu hõivatus: kirisabalinnust saab pererühma arm

Tantsul on juba selline võimas jõud, et see kasvab tegija armuks. Võlu ja valu on teinekord nõnda tugevad, et segi eestlasliku hingejõuga toovad need edu ja on viinud ka Rakvere gümnaasiumi pererühma suurele peole. Mis siis, et püksid rebenevad ja ajapuudus on ilmlõpmatu.