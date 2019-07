Elluastujate kingitusi koolile iseloomustab väärikus

Rakvere gümnaasiumi sajanda lennu noored ei pidanud koolile tehtava kingituse pärast palju pead vaevama. 93. lennu lõpetamisest alates on ilusaks tavaks saanud, et tehakse annetus nende vaprate Rakvere koolipoiste mälestuse jäädvustamiseks, kes hakkasid omal ajal vastu kommunistlikule režiimile ja selle eest vangistati. Nende lõpp oli ränk, nad hukkusid Siberi vangilaagrites.

Rakvere gümnaasiumi direktor Aivar Part rääkis, et kooliperel on juba pikalt mõlkunud meeles mõte jäädvustada nende vaprate koolipoiste mälestus skulptuuriga koolimajaesisel platsil peaukse juures. “Loodan, et ehk see kunagi ka teostub, kui riigigümnaasiumi ehitamisega Vabaduse platsi ümber kujundama hakatakse,” ütles Part. Direktor sõnas, et linna- ja riigiisad võiksid kooli lendude soovi arvesse võtta ning leida sobiva koha vabaduse eest seisnud poiste skulptuurile “Vaprad Rakvere koolipoisid”. “Nad võiksid omalt poolt rahaliselt õla alla panna ja asja lõpuks ära teha. Meie kooli lugu väärib seda,” märkis Part.