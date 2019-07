Rakverele anti üle ajalooline margikogu

Vallbaumi sõnul ei ole sõprusleping pelgalt sümboolne. "Leping on Saksa poolele eriti tähtis," kommenteeris Vallbaum. "Saksa poolelt kirjutasid paberile alla kahe erineva maailmavaatega erakonna esindajad. Kui Plöni maakonnas peaks poliitiline verevahetus tulema, siis on suuremate erakondade allkirjad olemas ning sõprusleping jääb igatahes kehtima," jätkas ta.

Allkirjastatud dokument on eelkõige raamleping ning detailides tuleb veel kokku leppida. Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevdirektori Sven Hõbemägi sõnul on peamisteks koostöövaldkondadeks haridus ning kultuur. "Oluline on, et meie noored Saksamaale jõuaksid ning sakslased Lääne-Virumaale," ütles Hõbemägi.