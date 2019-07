Võrkpallur Ronald Järv jagab uuel hooajal tõsteid Tartus

Mängumees lisas, et kui meediast on käinud läbi, nagu sooviks Rakvere linn näha kohaliku võrkpalli esindusmeeskonda lisaks võistlusmängudele samas saalis ka treenimas, siis muudaks see niigi raske olukorra klubi jaoks veel keerulisemaks. "Arvan, et tänane variant, mida Rakvere võrkpalliklubi juhid on rahakotti ja võimalusi arvestades teinud, on olnud kõige optimaalsem. Kogu kampa Rakverre või kuskile mujale sõidutama hakata... Seda on kunagi varem Mati Meriranna ajal tehtud, aga kuidagi vajus asi ikkagi soiku," kõneles Järv.