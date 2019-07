Kunda mere- ja perepäev tuleb ka sel aastal traditsiooniliselt

Kunda noormees, kohalike seas hinnatud ansambli Fantaasia liider Heiko Källo pole aastat viis juba legendaarseiks kasvanud Kunda mere- ja perepäevadel osaleda saanud. Suved on mänge lihtsalt nii täis pikitud olnud. Aga nüüd on nõnda, et tal on võimalus lisaks mere- ja perepäeva külastamisele häälestada pill ja oma rahvale laulda.