Lillede kalmult kadumine teeb nõutuks

“See on olnud nii juba mitmendat korda, seekord ootas varas vähemalt kalmistupüha ära. Aga ma ei mõista, mis toimub selle inimese peas, kes läheb teise kalmult lilli varastama, üks püha koht peaks ju ometi olema, kus austatakse neid, kes on elanud enne meid,” rääkis ebameeldiva kogemuse osaliseks saanud mees. “Peaks vist tõesti panema lehte kuulutuse: “Kallis Simuna kalmistu varas, kui sul on materiaalselt raske, pöördu palun omavalitsuse poole ja küsi abi, aga las kalmistu olla püha koht.”