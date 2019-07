Metskitsi on metsades ikka veel liiga palju

Eelmisel aastal kütiti metskitsi rekordiline hulk – 24 146. Siiski jäi see arv minimaalsest metskitsede arvukuse olulise tõusu vältimiseks keskkonnaagentuuri soovitatud arvust ligi 6000 võrra väiksemaks. Lääne-Virumaa jahimehed küttisid 1750 metskitse (2017. aastal 766). Tänavu tuleks aga küttimismahtu veelgi tõsta, sest keskkonnaagentuuri soovituslik metskitsede küttimismaht Lääne-Virumaal on 2300 looma. Metskitsede arvukus on jätkuvalt liiga suur.