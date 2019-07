Lehtse Kammerkoor tunneb end laulukaare all uhkelt

Lehtse Kammerkoori dirigent Tiiu Tikkerber ütles, et kui valiksegakooride proovipäev kulges päikesepaistes, siis ühendkoori proovis sadas küll vihma, ent lauljaid see ei kõigutanud. “Kuidas me ennast tunneme?” päris ta lauljatelt proovi pausihetkel. “Praegu märjalt!” kõlas vastus naeru saatel. Dirigent arvas, et eelkõige tunnevad nad end laulukaare all uhkelt.

Kuigi valiksegakooride repertuaari hinnati raskeks, oli Lehtse Kammerkooril kindel tahe laulda juubelilaulupeol just selles kategoorias. “Alguses tundus, et repertuaar on keerukas, aga lauljad olid innukad ja väga tahtsid neid laule õppida. Tegime lisatööd ja lisaproove, et laulud kõlama saada,” ütles Tikkerber. Dirigendi arvates võis lauluvalik tunduda raske väiksematele kooridele, kus vähe meeslauljaid. “Meil ei olnud probleemi, ehkki mõned laulud olid kõvad pähklid. Kõige rohkem nägime vaeva Mart Saare “Noore veljo, veeritäge!” õppimisega,” kõneles Tikkerber. Lehtse Kammerkoori üks lemmiklaulule on aga Rudolf Tobiase “Otsekui hirv”.

"Peo ajal annab emotsioon ka palju juurde – lauldakse täiest hingest."

Tiiu Tikkerber, dirigent

Koorijuhi sõnul on proovid läinud hästi ning dirigendid lauljatega rahul. “Anname endast parima ja küll ta tuleb! Peo ajal annab emotsioon ka palju juurde – lauldakse täiest hingest,” lisas Tiiu Tikkerber.

XXVII laulupeo peadirigendi Peeter Perensi sõnul koosneb laulupeo esimese päeva kava “Õpetajale”, mida esitavad valikkoorid ja -orkestrid, klassikalisest muusikast, millest suurema osa, aga mitte kõik, moodustavad kooriteosed. “Sealhulgas on päris julgeid valikuid, mille nimel on vaja vaeva näha ja pingutada. Usun, et see saab olema õpetlik teekond eesti muusika kullaväljadel, millega teeme väärilise kummarduse kõikidele õpetajatele, kellele mõeldes on kava kokku pandud,” ütles Perens.

Kontserdi “Õpetajale” kavasse kuulub Rakvere poetessi Urve Tinnuri luuletekstile “Üksi pole keegi” kirjutatud laul, mille viisi on Tauno Aints loonud Kuusalu rahvaviisi ainetel ja mille esitab valikühendkoor koos valiklastekooriga ning solist on Lauri Õunapuu. Esimese kontserdi lõpetuseks saab kogu lauluväljak valikkooride eestvedamisel laulda kavas olevaid ühislaule.

XXVII laulupeo teine kontsert on traditsiooniline, seal kõlab nii uusi teoseid ja uusi seadeid kui ka laulupidude klassika.