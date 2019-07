Haljala lauluema kannab laulupidu hinges ja südames

Viivi Voorand, saatnud laulukaare alla kolm koori – Haljala kooli poistekoori ja mudilaskoori Haljala Pisipiigad ning segakoori Voorandi Voonakesed –, paneb dirigendi hooled ja mured kõrvale ning on valmis nautima koorimuusika imelist ilu. Rahvamuusik ja muusikaõpetaja, kes laulu- ja tantsupidudesse panustanud laulja, tantsija, õpetaja, dirigendi ja rahvamuusikuna, naudib juubelipeo kontserte publiku hulgas.

“Armastan laulupidu pealt vaadata. Olen kohe nii sättinud, et enne pidu sõidan Tallinna vahet edasi-tagasi, tegelen lastega ja nende vaba aja sisustamisega, aga kui hakkab pidu pihta, istun pingil nagu kirstunael ja kuulan. Meil on piisavalt emmesid kaasas, nii et kõik toimib minutagi,” rääkis Viivi Voorand, kellel käsil 24. laulupidu.