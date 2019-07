Mõte: ungarlastest ja venelastest

Vimma põhjus oli selge: Vene väed olid käinud 1849. ja 1956. aastal ungarlaste ülestõusu maha surumas. János Bródy laulus “Ha én rózsa volnék” (“Kui ma oleksin roos”) on read: “Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék,/Minden áldott este fényben megfürödnék,/És ha egyszer rajtam lánckerék taposna,/Alattam a föld is sírva beomolna” (kui ma oleksin tänav, oleksin ikka puhas, igal õnnistatud õhtul kümbleksin valguses, ja kui mind kord tallaksid roomikud, vajuks isegi maa minu all nuttes kokku). Debreceni suveülikoolis õppisin selle laulu abil selgeks tingiva kõneviisi ja kirjutasin väikese paroodia: “Ha én csiga volnék, mindig gyorsan futnék: gyorsabban, mint autók és repülőgépek” (kui ma oleksin tigu, jookseksin ikka kiiresti: kiiremini kui autod ja lennukid).