Tipp-topp. Tipust Topini, jäin 335 kilomeetril ellu

Veidi on veel ju aega. Mõned päevad. Vihun elu parima vormi jaoks rühmatreeninguid teha. Jooks võib oodata. Hea inimene, jooksuguru Moonika teeb mulle kava ka. Ei tundugi maailma kõige hullem. Iga vaba hetke... jooksen. Tuttavad teevad märkuse, et näevad mind Rakvere tänavaid mõõtmas. Ma ise näen Moonikat ja Romani ka. See lisab motivatsiooni.