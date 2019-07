Laulupeo avakontsert teeb kummarduse õpetajatele

Avakontserdi kava on koostatud eesti heliloojate ja nende õpetajate loodud muusikast. Ajaliselt raamistavad laulupeo esimesel päeval kõlavaid teoseid Jānis Cimze 1872. aastal ilmunud lugu “Rīga dimd“ ja Tauno Aintsi 2017. aastal Urve Tinnuri sõnadele loodud laul “Üksi pole keegi”.

Laulupeo lavastaja Kaili Viidase sõnul on laulupidudel kujunenud välja üsna kindel vorm. „Klassikalises mõttes teatraalsusel ei ole laulupeo lavastuskontseptsioonis kohta. Seetõttu on lavastuslikud vahendid selleks suhteliselt napid: hääl, tekstilised vahepalad, muusikalised kõllid, aga ka erinevad tehnilised lahendused,“ ütles Viidas.

Avakontserdile on loodud spetsiaalne valgusrežii ning väljakuekraanide pildirežii. Nii avakontserdil kui homsel laulupeo suurkontserdil kõlavad vahetekstid ja teadustused näitlejate Priit Loogi ja Maiken Schmidti esituses.

XXVII laulupeo „Minu arm“ avakontsert algab kell 19.00 ning lõppeb orienteeruvalt kell 23.30. Lauluväljaku väravad avatakse kell 14.00. Rongkäigu toimumise ajal on Mere värav kasutamiseks ainult rongkäigus osalejatele ning külalistel palume sisenemiseks kasutada Oru ja Lasnamäe väravaid.

Lauluväljakul on tänu heale koostööle Tallinna lauluväljakuga mõlemal päeval kõikidel võimalik tasuta kasutada Oru ja Mere värava läheduses asuvad lauluväljaku statsionaarseid tualette. Lisaks on korraldajate poolt lauluväljakule paigaldatud 250 välikäimlat, mis on samuti kõigile tasuta.