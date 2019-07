Lahemaa rahvuspargis toimub 18. rahvusvaheline noorte looduskaitsjate laager

Laagri eesmärk on suurendada noorte keskkonna- ja loodusteadlikkust ning arendada noorte looduskaitsjate koostööd. Kord aastas toimuvas laagris omandavad noored looduskaitsealaseid teadmisi, kogemusi ja praktilisi oskusi ning saavad tuttavaks mõttekaaslastega teistest riikidest.

Tänavusel kursusel Võsu Männisalu puhkekeskuses osaleb 40 noort looduskaitsjat ja juhendajat viieteistkümnelt kaitsealalt üle Euroopa. Laagris on noored Hispaaniast, Hollandist, Iisraelist, Itaaliast, Saksamaalt, Šotimaalt, Rootsist, Ühendkuningriigist ja Eestist.

"Keskkonnaametil on au ja vastutus võõrustada esmakordselt noorte looduskaitsjate laagrit Eestis. Loodame pakkuda külalistele põnevaid laagripäevi meie suurimas ja vanimas rahvuspargis Lahemaal. Tänavu on laagri teemaks "Rahvuspargid ühendavad põlvkondi" ("Parks connecting generations"), millega soovime tähelepanu pöörata põlvkondadevahelisele õppimisele ja kogemuste vahetamisele. Mitu teemat on seotud rahvusparkide kultuuripärandiga, mille oleme saanud kingituseks oma esivanematelt, ent meie pärand püsib vaid siis, kui ka noored soovivad ja oskavad seda elus hoida," lausus keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik.