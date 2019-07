Maanteeamet esitab liiklejatele väljakutseid

"Väljakutsete vastuvõtmine ehk enda proovilepanek milleski ootamatus on väga populaarseks saanud. Maanteeamet esitab nüüd väljakutse kõigile, kes soovivad liikluses teadlikumalt käituda. Alustuseks kutsume liiklejaid olema oma sõpradele" kaine rool", aga juba laupäeval, 13. juulil kutsume üles lähedase sõiduvahendit kontrollima," rääkis maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Gerli Grünberg.

12. juuli – "Olen täna sõbrale kaine rool". Lähedaste võimuses on alkoholi tarvitanud inimest takistada sõidukirooli istumast või takistada sõidukijuhti üldse alkoholi tarvitamast.

13. juuli – "Teen täna enda ja sõbra liiklemisvahendi korda". Kõik, mis liigub, vajab hooldamist. Maanteeamet soovitab vaadata üle, kas auto õlitase on normis või kas rattakett on õlitatud, ning võiks uurida ka näiteks vanaemalt või naabritädilt, kuidas on lood nende jalgratastega.