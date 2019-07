Rakvere Võrkpalliklubi võtab kõrgemal tasemel aja maha

"Oleme otsust pikalt kaalunud nii ühte- kui ka teistpidi. See ei tulnud kerge südamega ja seetõttu läks ka hästi kaua aega," kõneles klubi president. "Vaatame, kas teeme vaheaasta või mida tulevik toob, aga mina seda nii tumedates toonides ei näe ja püssi põõsasse ei viska. Selge on see, et jätkata oleks olnud lihtsam, kui aasta pärast niiöelda uuesti alustada. Mine tea, võib olla on seda vaja. Targad on öelnud, et vahest tuleb teha üks samm tagasi, et seejärel liikuda kaks sammu edasi. Loodame, et see ütlus kehtib ka Rakvere Võrkpalliklubi puhul. Loomulikult on kahju ja ma ei kujuta isegi ette, et võrkpallihooaeg algab ja polegi võimalust minna Rakveres saali kõrgemal tasemel võrkpalli vaatama."